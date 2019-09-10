ساما تحظر تحويل الأموال عبر شركة العمودي

المواطن - الرياض

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الثلاثاء إلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه.

جاء ذلك بناءً على مخالفات للشركة لأحكام نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، وأحكام نظام غسل الأموال ولائحته التنفيذية، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.

وينص القرار، وفقًا لبيان مؤسسة النقد، على إلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال للشركة من داخل وخارج المملكة، وتعديل تصنيف إلى الفئة “ب”، مع استمرار ترخيص الأنشطة الأخرى للشركة وفقًا للمادة 14 للقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرف.

ودعت المؤسسة جميع عملاء الشركة ممّن لهم حقوق ومطالبات قائمة، إلى مراجعة الشركة في ذلك.

وأكدت ساما أنه في حال عدم تجاوب الشركة يمكن للعملاء التواصل مع إدارة حماية العملاء بالمؤسسة على موقع ”ساما تهتم” عبر الرابط: (هنا)، أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني ”8001256666” ، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان.