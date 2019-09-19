ساما وبنوك مركزية خليجية تخفض الفائدة

ساما وبنوك مركزية خليجية تخفض الفائدة

2019/09/19
الساعة 9:13 صباحًا
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المواطن - الرياض

خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس من 2.75% إلى 2.50% ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس من 2.25%، إلى 2.00%.

وقالت ساما في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: إن القرار يأتي اتساقًا مع هدف المؤسسة في المحافظة على الاستقرار النقدي.

وفي سياق متصل أبقى البنك المركزي الكويتي سعر الخصم دون تغيير عند 3% وذلك رغم خفض الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة، بحسب العربية.

وأكد المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أنه قرر خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس على أن يسري الخفض في 19 سبتمبر.

وأضاف المصرف المركزي أنه خفض أسعار فائدة إعادة الشراء (الريبو) أيضًا بمقدار 25 نقطة أساس.


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