سامسونج تطلق هاتف Galaxy Fold في الأسواق

المواطن - متابعة

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق الهاتف الجديد القابل للطي Galaxy Fold والذي يجسد فئة جديدة تماماً في قطاع الأجهزة المحمولة – في كوريا بتاريخ 6 سبتمبر، ليتم إطلاقه لاحقاً في دول مختارة مثل فرنسا وألمانيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها، باللونين الأسود والفضي.

وسيتمكن المستهلكون من استشراف المستقبل بأقصى سرعات متاحة للشبكات، بفضل القدرة على استخدام الهاتف الجديد بتقنية الجيل الخامس في بلدان محددة.

تم تصميم هاتف Galaxy Fold لإلهام المستهلكين لاختبار تجارب جديدة: عند الطي، يمكنك الوصول إلى التطبيقات الأساسية التي تفضلها على الشاشة بشكل مريح وباستخدام يد واحدة.

بينما يقدم هاتف Galaxy Fold، عند فتحه، طريقة جديدة فعالة لإدارة المهام المتعددة ومشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب وغير ذلك الكثير، على شاشة عرض لا متناهية قابلة للطي مقاس 7.3 بوصة.

قامت سامسونج خلال الأشهر القليلة الماضية بتطوير هاتف Galaxy Fold لتوفير أفضل تجربة ممكنة، ليس فقط على مستوى التصميم والتصنيع وحسب، حيث بذلنا جهوداً هائلة لإعادة التفكير بالتجربة المتكاملة للمستهلك.

وتعليقاً على إطلاق الهاتف الجديد، قال دي جي كوه، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم اتصالات الأجهزة المتنقلة وتكنولوجيا المعلومات في شركة سامسونج للإلكترونيات: ” نحن متحمسون لإصدار هذه التكنولوجيا الرائدة في عالم الهواتف الجوالة، وتمكين المستهلكين من تجربتها بأنفسهم.

لقد أظهر المستهلكون تفاعلاً إيجابياً لناحية استخدام الشاشات الأكبر حجماً، ويوفر التصميم الثوري لهاتف Galaxy Fold شاشة أكبر وتجربة غامرة استثنائية مع الحفاظ على ذات المرونة لناحية القدرة على استخدامه كهاتف متنقل، وهذا ما نسميه ابتكار تجربة جديدة للهاتف الجوال بما يتناسب مع زحمة الأعمال اليومية للمستخدمين”.