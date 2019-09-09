سامي الجابر يعتذر عن حضور حفل جوائز الفيفا

المواطن - مروة نبيل

اعتذر رئيس نادي الهلال السابق، سامي الجابر، عن قبول الدعوة المقدمة إليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لحضور حفل جوائز الأفضل هذا العام.

ونشر سامي الجابر صورًا للدعوة التي تلقاها من “فيفا”، والمرشحين لأفضل لاعب وأفضل مدرب لعام 2019، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وعلق الجابر قائلًا: “الأسبوع الأخير من الشهر الحالي يشهد حفل إعلان جوائز الفيفا وبعده بثلاثة أيام يعقد اجتماع لجنة أوضاع اللاعبين.. للأسف الارتباطات العملية هذا الشهر لا تسمح لي بتلبية الدعوة المقدمة للحضور والمشاركة”.

ومن المقرر أن يُقام حفل جوائز فيفا للأفضل في العالم عام 2019، يوم الاثنين الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري، في مدينة ميلانو الإيطالية.

ويُنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم 2019، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، ومدافع هولندا وليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم 2019، الإسباني بيب غوارديولا “مانشستر سيتي”، الألماني يورجن كلوب “ليفربول”، والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو “توتنهام هوتسبير”.

يُذكر أن سامي الجابر حضر حفل جوائز الأفضل العام الماضي، والتي شهدت تتويج نجم ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مودريتش.