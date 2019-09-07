سامي الجابر يكشف حقيقة تدخله في صفقات #الهلال

المواطن - محمد سمعه

كشف النجم سامي الجابر، لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، حقيقة تدخله في صفقات الزعيم، والتي تم إحضارها في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان سامي الجابر دشن وسم ” #سامي_الجابر ” للرد على جميع الاستفسارات التي أرسلها مشجعو الهلال عبر حساب نجم الهلال السابق في تويتر.

وتوجه ناصر الشهراني أحد مشجعي الهلال بسؤال لـ سامي الجابر فقال له: هل تدخلت في صفقات الهلال الموسم هذا أم لا؟

رد سامي الجابر على الفور قائلًا: لا.

وأشاد الجابر باللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر قائلًا في إجابته على أحد الأسئلة في تويتر: حمد الله لاعب هدّاف.

وحول مباراة الاتحاد والهلال في الآسيوية قال الجابر: أتمنى يفوز الهلال على الاتحاد ونعبر إلى دور الـ4 في الآسيوية، ولكن وعد مني لو خرج الهلال فسوف أُشجع نادي الاتحاد لأنه فريق كبير، وأعتقد أن الوقت ليس مناسبًا حاليًّا للعودة إلى الوسط الرياضي.

وكانت بعض من الجماهير الهلالية طالبت سامي الجابر بكشف المتسبب وراء رحيله عن رئاسة نادي الهلال خلال الفترة الأخيرة، كما طالب البعض منهم بالحديث عن خططه للعودة إلى مجال التدريب خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن الهلال كان نجح في ضم الكوري الجنوبي جانج هيون سو والكولومبي جوستافو كويلار من صفوف نادي فلامنجو البرازيلي.