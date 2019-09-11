سانتوس: رونالدو أفضل لاعب في العالم

المواطن - مروة نبيل

أشاد مدرب منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، فرناندو سانتوس بالنجم كريستيانو رونالدو مؤكدًا أنه أفضل لاعب في العالم.

وقاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال الأول لكرة القدم لاكتساح ليتوانيا بخمسة أهداف مقابل هدف في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بعدما نجح في تسجيل سوبر هاتريك.

ورفع رونالدو رصيده إلى 25 هدفًا مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في تصفيات اليورو، ليتصدر قائمة الهدافين التاريخيين، متفوقًا على الأيرلندي روبي كين صاحب الـ23 هدفًا.

وعلق سانتوس على أرقام كريستيانو مع منتخب البرتغال قائلًا: “هذا هو الدليل الواضح والنهائي، على أن رونالدو أفضل لاعب في العالم.. لا يوجد ملعب في العالم لم يصفق لرونالدو، إنه الأفضل في العالم”.

واختتم مدرب منتخب البرتغال الأول لكرة القدم تصريحاته بشأن رونالدو قائلًا: “ذهبنا إلى باريس في مباراتي الأولى، وكنا في فندق بفرنسا يطل على الشارع، رأيت حوالي ألف شخص خارج الفندق لأجله”.