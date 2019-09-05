سانشيز: نجم إنتر ميلان أقنعني بالالتحاق به

المواطن - محمد سمعه

أوضح التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، أن زميله البلجيكي روميلو لوكاكو هو من أقنعه بمغادرة مانشستر يونايتد الإنجليزي والانضمام إلى إنتر ميلان.

وكان أليكسيس سانشيز، انضم إلى صفوف إنتر ميلان على سبيل الإعارة ولمدة موسم رياضي واحد قادمًا من مانشستر يونايتد.

ونقلت شبكة سكاي إيطاليا تصريحات سانشيز والذي قال: أنا سعيد للغاية بسبب العودة إلى كرة القدم الإيطالية، وأريد أن أقدم أفضل ما لدي للإنتر وجماهيره.

وأضاف أليكسيس سانشيز: يمكننا أن نتحدث عن بطولة الدوري الإيطالي، وأنا هنا من أجل الفوز ببطولة، خاصة أن الفريق لم يفز بها في آخر ثمانية أعوام، ومجموعة لاعبي إنتر ميلان الحاليين جيدين للغاية وأقوياء، ولوكاكو أقنعني بالالتحاق به في صفوف إنتر ميلان.