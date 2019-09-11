سان جيرمان يسعى لتأجيل صدام الجماهير مع نيمار

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير أول ظهور للبرازيلي نيمار دا سيلفا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تعثر مفاوضات انتقاله إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن نيمار ابتعد عن صفوف سان جيرمان منذ 4 أشهر تقريبًا، حيث يعود آخر ظهور له في مباراة آنجيه، يوم 11 من شهر مايو الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 2/1.

وأضافت أن الصورة لم تتضح بعد بشأن إمكانية مشاركة نيمار في مباراة ستراسبورج في الدوري الفرنسي، يوم السبت المقبل، في ظل توتر العلاقة بين اللاعب البرازيلي والجماهير التي هتفت ضده في لقاء أولمبيك نيم.

وأشارت إلى أن إدارة سان جيرمان تسعى لتأجيل الصدام بين نيمار والجماهير الباريسية، وألا يكون ظهوره الأول في ملعب حديقة الأمراء؛ بل في مباراة خارج معقل الفريق، وذلك عندما يحل ضيفًا على أولمبيك ليون، يوم 22 سبتمبر الجاري.

ولم يشارك نيمار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في أي مباراة ودية أو رسمية منذ انطلاق الموسم الجاري؛ بقرار من إدارة النادي فرضته على المدرب الألماني توماس توخيل.