سان جيرمان يوضح موقف مبابي وكافاني من مواجهة الريال

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الاثنين، موقف ثنائي الفريق الهجومي، الفرنسي الشاب كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني من المشاركة في مباراة ريال مدريد الإسباني.

ويلعب باريس سان جيرمان الفرنسي ضد ريال مدريد الإسباني، بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد سان جيرمان غياب مبابي وكافاني عن مباراة الريال المقبلة، ومؤكدًا أنهما سيستكملان عملية التأهيل من الإصابة، على أن يعودا لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية مطلع الأسبوع المقبل.

ويمثل غياب مبابي وكافاني صدمة كبيرة للمدير الفني الألماني توماس توخيل؛ نظرًا لصعوبة وأهمية مباراة سان جيرمان ضد الريال صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب الأوروبي برصيد 13 مرة.

ويفتقد سان جيرمان ضد الريال أيضًا نجمه البرازيلي نيمار بسبب الإيقاف، رغم عودته مؤخرًا للمشاركة مع الفريق عقب 4 أشهر من الغياب للإصابة.