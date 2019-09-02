سان جيرمان يُحدد سعرًا ضخمًا لبيع نيمار

المواطن - مروة نبيل

حدد مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سعرًا ضخمًا لبيع نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد رفضهم للعرض الذي قدمه نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، اجتمع مع قادة الفريق، وأكد لهم أن نيمار يرغب في الرحيل إلى صفوف برشلونة، ولكنه شدد على أن هذا الأمر ليس سهلًا.

وقال الخليفي خلال الاجتماع: “نيمار يمكنه الرحيل، لكن فقط إذا تلقينا عرضًا ضخمًا قيمته 300 مليون يورو.. إدارة سان جيرمان رأت أن برشلونة أتى تقريبًا بأيدٍ فارغة؛ نظرًا لهذا العرض غير المناسب”.

وأضافت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية: “إدارة باريس سان جيرمان كانت على علم بعدم وجود قدرة مالية لنادي برشلونة، تتناسب مع سعر نيمار، وأنها صفقة لا يمكن القيام بها”.

وأشارت إلى أن نادي برشلونة أجرى عدة محاولات بعد ذلك، كما ضغط نيمار بنفسه، لكن ذلك لم يؤدِّ إلى أي شيء في النهاية، حيث سيستمر اللاعب البرازيلي في صفوف باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أن أول اجتماع بين إدارتي باريس سان جيرمان وبرشلونة، حدث في 13 أغسطس الماضي، لكن العرض لم يكن مقنعًا بما يكفي حينها، حيث كان يتكون من فيليب كوتينيو ومبلغ مالي.