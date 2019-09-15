سببان وراء تراجع الكبار في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

شهدت الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تراجع مستوى الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي والشباب، حيث لم ينجح أي منهم في تحقيق الفوز.

نتائج الكبار:

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على ضمك في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وخسر بهدفين مقابل هدف، وتعادل النصر والشباب سلبيًّا على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وفشل الهلال في استغلال تعثر النصر، وسقط في فخ التعادل الإيجابي ضد الفيحاء على إستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، وخسر الأهلي ضد الوحدة بنتيجة 2/1 على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”.

أسباب التراجع:

وأكد الإعلامي الرياضي فرحان الفرحان، خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، أن تراجع مستوى الهلال، النصر والاتحاد بسبب تفكيرهم بشكل كبير في مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وأشار المدرب الوطني فيصل سيف إلى أن هبوط مستوى بعض الأندية خلال منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب فترة التوقف الدولي؛ ما أثّر بالسلب على مستوى اللاعبين.