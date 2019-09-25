سبب أزمة السومة وبرانكو
خلال فترة تدريبه للأهلي

سبب أزمة السومة وبرانكو

2019/09/25
الساعة 1:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

كشف مدرب النادي الأهلي السابق، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش تفاصيل الخلاف بينه وبين نجم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، السوري عمر السومة.

وتحدث برانكو عن أزمة عمر السومة قائلًا: “لا أعلم إذا ما كان هناك خلاف معه، لكنه أراد أن يلعب كمهاجم وحيد لأنه فعل ذلك مع منتخب بلاده”.

وتابع مدرب الأهلي السابق تصريحاته لقناة “العربية”، قائلًا: “حاولت أن أشرح للاعبي الأهلي أن الطريقة الأمثل هي اللعب بمهاجمين السومة ودجانيني تافاريس معًا”.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، قد أقال برانكو بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وكلفت المدرب الوطني صالح المحمدي ومساعده محمد مسعد بقيادة الراقي خلال الفترة المقبلة.

 


هل قرأت هذا ؟
  • سبب أزمة السومة وبرانكو
    •
  • برانكو يبرئ حسين عبدالغني من تهمة إثارة الأزمات
    •
  • استحواذ ولعب من لمسة واحدة في مران #الأهلي
    •
  • #النصر يواصل استعداداته لمباراة #الأهلي
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم