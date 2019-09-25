سبب أزمة السومة وبرانكو

المواطن - مروة نبيل

كشف مدرب النادي الأهلي السابق، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش تفاصيل الخلاف بينه وبين نجم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، السوري عمر السومة.

وتحدث برانكو عن أزمة عمر السومة قائلًا: “لا أعلم إذا ما كان هناك خلاف معه، لكنه أراد أن يلعب كمهاجم وحيد لأنه فعل ذلك مع منتخب بلاده”.

وتابع مدرب الأهلي السابق تصريحاته لقناة “العربية”، قائلًا: “حاولت أن أشرح للاعبي الأهلي أن الطريقة الأمثل هي اللعب بمهاجمين السومة ودجانيني تافاريس معًا”.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، قد أقال برانكو بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وكلفت المدرب الوطني صالح المحمدي ومساعده محمد مسعد بقيادة الراقي خلال الفترة المقبلة.