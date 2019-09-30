سبب اختلاف عقوبة جماهير الاتحاد والنصر

المواطن - مروة نبيل

كشف القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أحمد الأمير، سبب اختلاف العقوبة بين مخالفتي جماهير الاتحاد والنصر برمي عبوات المياه.

وأضاف الأمير، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سبب اختلاف العقوبة هو إصابة أحد مسؤولي الفريق الاتحادي بسبب رمي عبوات المياه من جماهير الاتحاد، بالإضافة إلى عدد العبوات المقذوفة.

وكانت لجنة الانضباط قد غرمت نادي النصر 10 آلاف ريال؛ بسبب قيام جمهوره بإلقاء علب مياه باتجاه مضمار الملعب خلال مباراة النصر والشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وألزمت اللجنة نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال؛ بسبب سلوك جمهوره خلال مباراة الهلال، حيث قام بإلقاء علب مياه باتجاه حارس المرمى والمنطقة الفنية المخصصة للعميد.