سبب استبعاد جمال بلعمري من مباراة الشباب وشبيبة الساورة

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون المدير الفني لـ نادي الشباب استبعاد المدافع الجزائري جمال بلعمري من قائمة الليث لمباراة شبيبة الساورة الجزائري في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وجاء قرار ألميرون باستبعاد جمال بلعمري وذلك بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

ستُقام مباراة الشباب وشبيبة الساورة غدًا الاثنين على ملعب 20 أغسطس في الجزائر.

وكان الشباب تعادل في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع نادي ضمك بهدف لكل فريق.

ويحتل نادي الشباب المركز السابع حاليًا في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ست نقاط.

يُذكر أن جمال بلعمري كان تُوج مع المنتخب الجزائري ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت في مصر.