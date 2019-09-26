سبب بكاء فينيسيوس في مباراة الريال ضد أوساسونا

المواطن - مروة نبيل

أوضح البرازيلي فينيسيوس جونيور سبب دخوله في نوبة من البكاء، بعد تسجيله الهدف الأول في مباراة الريال ضد أوساسونا التي أُقيمت بالأمس على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

بكاء فينيسيوس

وأكد فينيسيوس أن الأمور كانت صعبة بالنسبة له بعد الإصابة التي تعرض لها الموسم الرياضي الماضي، خاصة أنه تأخر في استعادة مستواه المعهود، ولم يكن سعيدًا، ما دفعه للبكاء بعد هز الشباك في مباراة الريال ضد أوساسونا بالأمس.

وأضاف فينيسيوس صاحب الـ19 عامًا، أنه كان أكثر هدوءاً في مباراة الريال ضد أوساسونا الأخيرة وظهر بشكل أفضل، مؤكدًا أنه لم يعتَد على خوض مباريات عديدة دون هز الشباك.

وأشار فينيسيوس إلى أنه لم يُقدم المستوى المطلوب؛ ويتفهم صافرات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير ضده في مباراة الريال ضد أوساسونا بالأمس، مؤكدًا أنه يتدرب كثيرًا، ويبذل مجهودًا كبيرًا للوصول إلى مستواه السابق.

ويُعتبر هذا هدف فينيسيوس في مباراة الريال ضد أوساسونا هو الأول الذي يُحرزه مع المرينغي هذا الموسم، حيث أصبح بديلًا في معظم المواجهات، في ظل اعتماد المدير الفني زين الدين زيدان على كريم بنزيمة، إيدين هازارد وغاريث بيل.

الريال ضد أوساسونا

ولعب الريال ضد أوساسونا على ملعب سانتايجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق المرينغي لفوز هام بهدفين دون رد، سجلهما فينيسيوس ورودريجو.

ورفع المرينغي رصيده إلى 14 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد مباراة الريال ضد أوساسونا بالأمس، فيما تجمد رصيد الأخير عند 7 نقاط فقط.