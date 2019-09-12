سبب رفض ميلان ضم مودريتش
في الميركاتو الصيفي

سبب رفض ميلان ضم مودريتش

2019/09/12
الساعة 6:12 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الخميس، عن السبب الذي دفع نادي ميلان الإيطالي لرفض التعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مودريتش في الميركاتو الصيفي الأخير.

وأكدت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن مدير الكرة في نادي ميلان، الكرواتي زفونيمير بوبان، كان يرغب في ضم مواطنه لوكا مودريتش خلال الميركاتو الصيفي، ولكنه واجه عائقًا قويًا.

وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن رغبة بوبان اصطدمت بشركة “إيليوت”، المالكة لنادي ميلان، التي رفضت التعاقد مع مودريتش، بسبب رغبتها في التركيز على اللاعبين الشباب.

وينتهي تعاقد مودريتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ولم تبدأ إدارة المرينغي مفاوضات التجديد مع النجم الكرواتي حتى الآن.


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