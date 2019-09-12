سبب عدم إجراء قرعة الأدوار المتقدمة في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نعيم البكر أن اللجنة قررت إجراء قرعة الأدوار المتقدمة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد نهاية منافسات دور الـ64.

وأوضح نعيم البكر أن الهدف من ذلك هو لعب منافسات دور الـ64 في وقت مبكر من الموسم؛ ليعطي مساحة أكبر في الروزنامة، إذ سيلعب خلال الفترة من 3 حتى 10 من شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات أنه سيتم إجراء قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدمة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت عن تحديد يوم السابع من شهر أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء قرعة دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019/ 2020، وذلك بمقر اتحاد الكرة في العاصمة الرياض.

وتجري القرعة بمشاركة جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “16 ناديًا”، أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين “20 ناديًا”، وأندية دوري الدرجة الثانية “24 ناديًا”، بجانب الأندية المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة اللواء، عكاظ، طويق وطبرجل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون قد نجح في الفوز على الاتحاد ليتوج بالنسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.