سبب عدم انضمام أمرابط إلى #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

بحث نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بيع نجمه المغربي نور الدين أمرابط إلى النادي الأهلي، وذلك في مقابل التعاقد مع اللاعب سلمان المؤشر.

وكان النصر بحث عن ضم أكثر من صفقة محلية مميزة مثل سلمان المؤشر واللاعب محمد الكويكبي نجم نادي الاتفاق، لكنه لم يتمكن من تحقيق مخططه.

كشف الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة في الأهلي كواليس عدم إتمام صفقة نور الدين أمرابط مع نادي النصر.

وصرّح منصور بن مشعل قائلًا: أحمد الصائغ رئيس الأهلي نقل لي أنه تلقى اتصالات من شخصية نصراوية، عرضت عليه انتقال المؤشر للنصر مقابل انتقال نور الدين أمرابط للأهلي، ولكن برانكو إيفانكوفيتش مدرب الفريق رفض.

قال الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية: إن إدارة نادي النصر عرضت بيع أمرابط على الهلال والأهلي، من أجل ضم سلمان الفرج أو سلمان المؤشر في الميركاتو الصيفي.

وأبدى محمد أبو هداية اندهاشه من رغبة النصر ببيع أمرابط قائلًا: ما الذي بينه وبين النصراويين ليتم عرضه في شكل مقايضات بهذا الشكل؟!

ويذكر أن نور الدين أمرابط كان انضم إلى النصر في صيف 2018 قادمًا من نادي واتفورد الإنجليزي.