سبب عدم تعاقد الريال مع بوجبا ومبابي

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز عن أسباب عدم التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوجبا ومهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي الأخير.

وقال رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، خلال تصريحاته لصحيفة “سبورت” الكتالونية: “بالنسبة لبوجبا، إدارة نادي مانشستر يونايتد رفضت بيعه”.

وتابع: “كان هناك اهتمام أيضًا بروبرت ليفاندوفسكي منذ سنوات، ولم نحصل عليه بسبب رفض ناديه بايرن ميونيخ.. هناك لاعبون لا يمكن شراؤهم، فعقده لا يتوفر على شرط جزائي، إنه نفس الوضع بالنسبة لبوجبا”.

وأضاف بيريز خلال تصريحاته قائلًا: “أما فيما يتعلق بمبابي، نحن نحبه.. هم لا يريدون بيعه، لكن سنذهب ونحاول من أجله مجددًا”.

وعن موسم الريال الأخير، قال: “يجب أن تكون منتقدًا للذات، لكننا نقدر كل شيء فزنا به.. لقد حققنا 4 ألقاب لدوري الأبطال في 5 سنوات، بينما حاول آخرون الفوز بنفس اللقب في الموسم الماضي ولم يستطيعوا”.