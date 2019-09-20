سبب عدم تعاقد يوفنتوس مع فيليكس

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، عن سبب رفض نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع النجم البرتغالي جواو فيليكس نجم بنفيكا السابق وأتلتيكو مدريد الحالي.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن فيليكس جذب أنظار كبار أوروبا مثل يوفنتوس وريال مدريد وأتلتيكو ومانشستر سيتي، بعدما أثبت أنه يملك موهبة شبيهة لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

وأشار إلى أن رئيس بنفيكا لويس فيليبي فييرا، ووكيل أعمال اللاعب خورخي مينديز، سافرا إلى إيطاليا، شهر فبراير الماضي، وعقدا جلسة مع فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس بشأن فيليكس.

وتأكد مسؤولو يوفنتوس أن سعر فيليكس سيكون مرتفعًا، ما دفعهم لعدم إبرام الصفقة، خاصة أن النادي أنفق ما يزيد عن 100 مليون يورو منذ أشهر قليلة، لجلب استثمار هجومي ضخم، يتمثل في ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.

وقرر يوفنتوس أن يكون الاستثمار المقبل للفريق الأول لكرة القدم، في خط الدفاع، ولذلك تم إنفاق ما يقرب من 75 مليون يورو، لضم الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام، لينتقل فيليكس إلى أتلتيكو مدريد في الصيف.