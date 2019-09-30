سبب فشل انضمام نايف هزازي لـ #الشباب

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب نايف هزازي مهاجم الاتحاد والنصر سابقًا عن السبب الرئيسي وراء فشل انضمامه لنادي الشباب في الموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

وتحدث نايف هزازي لـ برنامج كورة قائلًا: للأمانة لعبت بشكل رائع مع نادي الشباب لمدة عامين ونجحت في الفوز ببطولة كأس الملك وكأس السوبر، لكن ظروف حصلت لي جعلتني أرحل عن الليث.

وأضاف هزازي: كانت هناك مفاوضات بالفعل لانضمامي إلى الشباب في الموسم الحالي، لكن خالد البلطان رئيس النادي رفض الموضوع ولهذا لم أنضم إلى الشباب.

وتابع لاعب الاتحاد السابق: أعتقد أن تصريحي السابق حول خالد البلطان كان السبب وراء فشل انضمامي للشباب، لقد قلت إن البلطان رحل في الفترة الماضية عن الشباب ووقتها الرواتب كانت متأخرة لمدة 7 أو 8 أشهر وطالبته بالبقاء حتى حل الأزمة، لكن أعتقد أنه غضب بسبب هذا التصريح.

جدير بالذكر أن نايف هزازي سبق له اللعب مع نادي الشباب في الفترة من عام 2013 حتى 2015، ثم انضم بعد ذلك لنادي النصر.