سبب فشل صفقة انتقال عبدالفتاح آدم إلى #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية تنافسًا قويًا بين الاتحاد والنصر، من أجل الحصول على خدمات نجم نادي التعاون، عبدالفتاح آدم.

وكشف رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي للمرة الأولى عن سر فشل صفقة النجم عبدالفتاح آدم في الميركاتو الحالي، وتحويل وجهته إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وقال الحائلي خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “تم الاتفاق المبدئي مع رئيس التعاون ووكيل عبدالفتاح آدم .. ولم نجد تجاوب من رئيس التعاون على عكس اللاعب ووكيله، لذلك بعثنا خطاب بعدم رغبتنا في التعاقد مع اللاعب”.

وكان عبدالفتاح آدم قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف الاتحاد، قبل أن تتفاجأ الجماهير بانضمامه رسميًّا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمدة 5 سنوات دون الكشف عن أي تفاصيل.

وسبق وصرح المتحدث الرسمي لنادي التعاون عبدالله اليوسف، أن إدارة نادي الاتحاد تراجعت عن عرضها لعبدالفتاح آدم بخطاب رسمي، فيما قدم النصر عرضًا كبيرًا، ووافق على جميع شروط سكري القصيم لشراء عقد اللاعب.