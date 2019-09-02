سبب قد يؤدي لرحيل فهد بن نافل عن #الهلال

المواطن - محمد سمعه

يعلم فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال بأن المسؤولية المُلقاة على عاتقه صعبة وثقيلة، خاصة أن الهلال عانى من موسم كارثي في الموسم الماضي لم يُتوج فيه بأي بطولة محلية.

وكان فهد بن نافل تولى رئاسة نادي الهلال بالانتخاب لمدة أربع سنوات في يونيو الماضي بعد تفوقه في سباق الانتخابات على موسى الموسى.

وقال الناقد الرياضي مساعد العبدلي: “المسؤولية ثقيلة على عاتق فهد بن نافل، ولكن لو ودع الهلال بطولة دوري أبطال آسيا يمكن يمشي ويستقيل من النادي”.

وتابع مساعد العبدلي: “جماهير الهلال تريد رؤية الفريق الأول لكرة القدم متوجًا بالبطولات حتى لو تحققت نجاحات في أمور أخرى مثل الاستثمار وغيره، جماهير الهلال تعترف ببطولات الفريق الأول لكرة القدم، غير ذلك لن ترضى بأي شيء”.

وكان فهد بن نافل استعرض عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز إنجازات مجلس الإدارة بـ الهلال بعد مرور شهرين على انتخابه وبعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد فهد بن نافل أن مجلس إدارة نادي الهلال أمضى أكثر من شهرين وسعى خلال هذه الفترة على العمل بجميع الملفات الفنية والإدارية والاستثمارية، أملًا في إرضاء جماهير الزعيم.

طلبات الهلال مُجابة

وأوضح أنه بالتنسيق مع الجهازين الفني والإداري تمت تلبية متطلبات الفريق الأول بنادي الهلال، وفق ما يراه الجهاز الفني من خلال استقطابات جديدة أو تجديد عقود لاعبين، بجانب تعزيز إمكانات العيادة الطبية باستقطاب طاقم طبي جديد.

وأشار ابن نافل إلى أن الملف الاستثماري يسير بشكل مميز، مؤكدًا أنه يعتز بشراكة الزعيم مع إعمار دبي، شركة المملكة القابضة ممثلة في مستشفى المملكة، مدارس المملكة، فلاي إن، جاهز، التعاونية للتأمين، وإس تيم، ونتطلع في الفترة المقبلة إلى مرحلة جديدة من خلال تعزيز الجانب الاستثماري وتفعيله بصورة أكبر.

تطبيق الحوكمة هدف أساسي

وعلى الصعيد الإداري، أوضح أن مجلس الإدارة يمضي بخطوات متسارعة نحو إعادة الهيكلة الإدارية وتطبيق نظام حوكمة فعّال بما يحقق الاستقرار المالي والإداري، إلى جانب تحديث وتطوير البُنى التحتية لمرافق نادي الهلال.

مساعد العبدلي: تغريدات فهد بن نافل استراتيجية.. ولو يخرج #الهلال من الآسيوية يمكن يمشي..

أحمد الفهيد: شغله صح بس ما يبي "الجمهور" هذا الشيء#الديوانيه pic.twitter.com/OAhvZ806vW — KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 1, 2019