سبب وفاة أبو بكر رمضان العالم النووي المصري في المغرب

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كشف السفير المصري لدى المغرب، أشرف إبراهيم، سبب وفاة العالم المصري أبو بكر عبدالمنعم رمضان، رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، بالمغرب أول أمس.

وقال السفير المصري بالمغرب، في تصريحات صحفية: إن الوفاة جاءت نتيجة نوبة تعب مفاجئة، أثناء مشاركة العالم المصري في اجتماع تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراكش منذ بداية الشهر الجاري.

وأشار السفير المصري، إلى أن العالم أبو بكر رمضان شعر أثناء الاجتماعات بتعب واستأذن للصعود لغرفته، إلا أن التعب تمكن منه فأبلغ الفندق، الذي بدوره أبلغ الاجتماع القائم؛ حيث تم اصطحابه إلى المستشفى إلا أنه كان توفي.

وتابع: وكيل العاهل المغربي أمر بتشريح الجثة، وهو إجراء روتيني يتم مع أي أجنبي يُتوفى في المغرب، لافتًا إلى أن عملية التشريح الأولى انتهت أمس الجمعة، إلى أن الوفاة بسبب سكتة قلبية.

وأكد السفير المصري بالمغرب أن نتائج التشريح النهائية ستظهر اليوم، موضحًا أنه جاري التنسيق مع السلطات المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية للانتهاء من الإجراءات الإدارية وإعادة جثمان الفقيد لمصر.

بدورها أعلنت وزارة الهجرة المصرية، في بيان لها، أن العالم المصري أبو بكر رمضان، قد توفي الخميس الماضي، إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش، مؤكدًا أن السفارة المصرية تابعت عن كثب الحالة منذ اللحظة الأولى.

وأكدت وزارة الهجرة، أنه جاري التنسيق مع السلطات المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية للانتهاء من الإجراءات الإدارية وإعادة جثمان الفقيد إلى مصر.