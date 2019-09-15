سبعيني ينفق 37 ألف دولار لتفادي دفع 100 جنيه إسترليني مخالفة مرورية

المواطن - متابعة

أنفق سبعيني بريطاني عشرات الآلاف من الدولارات في محاربة مخالفة تجاوز السرعة لا تتعدى قيمتها 100 جنيه إسترليني.

وأفادت التقارير أن رجلًا يبلغ من العمر 71 عامًا في المملكة المتحدة قد أنفق ما يقرب من 30000 جنيه إسترليني (37000 دولار) في محاربة غرامة قدرها 100 جنيه على مدى عدة سنوات، لكن في النهاية خسر القضية.

وبدأت متاعب المهندس المتقاعد ريتشارد كيدويل في نوفمبر من عام 2016، عندما كان في رحلة إلى وورسيستر، وتم رصده من قبل الشرطة وهو يسير بسرعة 35 ميلًا في الساعة في منطقة الحد الأقصى فيها للسرعة 30 ميلًا في الساعة.

لكنه هو الوحيد الذي لم يقتنع أنه خالف السرعة، لقد كان مقتنعًا بأنه لا يمكن أن يكون سريعًا، لذا رفض دفع المخالفة.

وبالرغم من استعانة الشرطة بكاميرات المراقبة إلا أنه لم يقتنع بالأمر وتم تحويل الأمر إلى القضاء وامتدت المعركة القانونية لسنوات انتهت بخسارته هذا المبلغ.