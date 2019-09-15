سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وضباب على هذه المناطق

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وضباب على هذه المناطق

2019/09/15
الساعة 8:16 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك , حائل , الجوف , الحدود الشمالية وكذلك على السواحل الشمالية والغربية من البحر الأحمر، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان , عسير , الباحة , تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


هل قرأت هذا ؟
  • الأرصاد: التطرف المناخي العالمي انعكس على اهتمام المواطنين
    •
  • توقعات بانخفاض الحرارة على المملكة بداية الأسبوع المقبل
    •
  • رياح وأتربة على المدينة المنورة لأكثر من 10 ساعات
    •
  • الأرصاد: سحب ممطرة وغبار يحد الرؤية على 6 مناطق.. غدًا
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم