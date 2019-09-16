سحب رعدية ممطرة وضباب ورياح نشطة في 7 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ سماء غائمة الى غائمة جزئيا على وسط وشرق وغرب المملكة في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان , عسير , الباحة .كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك,نجران, وأجزاء من منطقة الرياض وعلى الجزء الأوسط من ساحل البحر الأحمر ,ويتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.