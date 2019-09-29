سرقة منزل نجم ريال مدريد أثناء مباراة الأتلتيكو

المواطن - محمد سمعه

تعرض منزل اللاعب البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد الإسباني للسرقة خلال مباراة الريال وأتلتيكو مدريد التي أُقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وذكر برنامج El Chiringuito TV الإسباني أن المنزل سُرق وكان بداخله كل من زوجة اللاعب وابنته.

وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لاعب للسرقة سواء من ريال مدريد أو من أتلتيكو مدريد، حيث سبق للفرنسي زين الدين زيدان وإيسكو ولوكاس فاسكيز لاعبي ريال مدريد أن تعرضت منازلهم للسرقة، وكذلك حدث الأمر ذاته مع ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد.

جدير بالذكر أن ريال مدريد تعادل بالأمس مع أتلتيكو مدريد بدون أهداف في الدوري الإسباني، في المباراة التي أُقيمت على ملعب واند ميتروبوليتانو معقل الأتلتيكو.

وذكر موقع LE 10 SPORT الفرنسي أن ريال مدريد يُفكر في إقالة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحالي في يناير المقبل مع تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو أو الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لتدريب النادي الملكي.