سر تحمل بوتين لمتاعب السفر بالطائرة

سر تحمل بوتين لمتاعب السفر بالطائرة

2019/09/08
الساعة 6:13 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه لا يعلم سر قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على تحمل متاعب الرحلات الجوية.

وقال بيسكوف لقناة “روسيا-1” التلفزيونية، اليوم الأحد، إن هذه الرحلات من المستحيل للمرء أن يستعد لها خلال يوم واحد، بل لا بد للإنسان أن يبقى دائمًا في حالة بدنية جيدة.

وبحسب بيسكوف فهو لا يعلم إن كان الرئيس الروسي يتناول مواد مقوية تعزز قدرته على تحمل متاعب الانتقال من منطقة زمنية إلى أخرى خلال رحلاته، قائلًا: “قد تكون لديه أسراره، لكن لا علم لي بها.. وأود أن أعرفها أنا الآخر، فالنعاس يتغلب عليّ!”.


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