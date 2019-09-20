سعد بقير.. 60% من قوة #أبها الهجومية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

خطف التونسي سعد بقير الأنظار خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

سعد بقير يتألق

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بانطلاقة النجم التونسي سعد بقير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضافت أن سعد بقير ساهم في إحراز 60% من أهداف أبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث سجل هدفًا وصنع هدفين من أهداف فريقه الخمسة.

أبها ضد العدالة

وتعول الجماهير على سعد بقير في التألق خلال مباراة أبها ضد العدالة اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات جولة “همة حتى القمة” في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط.