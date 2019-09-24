سفارة المملكة في الأردن تحتفي بيوم الوطن.. علاقات وشراكة استراتيجية

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، حفل استقبال مساء أمس في العاصمة الأردنية عمّان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية، بحضور الأمير رعد بن زيد، والأمير مرعد بن رعد، ورئيس هيئة الأركان للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، ورؤساء الوزراء السابقين، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والأعيان، والعديد من السفراء المعتمدين لدى الأردن، وشيوخ العشائر الأردنية، وأكاديميين وإعلاميين أردنيين.

بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلامين الوطنيين السعودي والأردني.

واستعرض نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن محمد العتيق، كلمته خلال الحفل، تاريخ المملكة العظيم مستحضراً ما قام به الملك المؤسس – رحمه الله – وتبعه بعد ذلك أبناؤه الملوك البررة.

وأشار إلى ما تمر به المملكة من تطور وتقدم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله -، مشيراً إلى رؤية المملكة 2030 والتي يقودها سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – والتي جعلت مملكة الحزم والعزم في مقدمة الدول اقتصادياً وسياسياً وتنموياً.

وعبر عن الاعتزاز بالمستوى الرفيع من الشراكة الاستراتيجية والنوعية، التي وصلت إليها العلاقات التاريخية والراسخة بين الشعبين والقيادتين في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وشدد على ترسيخ العلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكتين والشعبين الشقيقين، وتعزيز إدامة التنسيق والتشاور الثنائي على مختلف المستويات خدمة للعلاقات المشتركة والقضايا العربية والإسلامية، التي تسعى قيادتا البلدين لتقديمها كأولويات في مختلف المحافل، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وتخلل الحفلَ استعراضٌ لفرقة شعبية سعودية قدمت ألوناً من الفنون الشعبية التراثية التي تمثل مختلف مناطق المملكة.

كما حرصت السفارة على إعداد العديد من الأطباق والأكلات الشعبية السعودية، بالإضافة إلى وجود معرضٍ للحرف اليدوية السعودية ومشاركة بعض الهيئات والملحقيات التابعة للسفارة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.