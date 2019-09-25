القبض على نصاب أردني انتحل صفة مندوب مبيعات في الرياض

القبض على نصاب أردني انتحل صفة مندوب مبيعات في الرياض

2019/09/25
الساعة 1:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قبضت شرطة الرياض على مقيم أردني انتحل صفة مندوب مبيعات ونصب على شخص.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض مواطن للنصب والاحتيال من قبل شخص انتحل صفة مندوب مبيعات لإحدى شركات التأمين، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية المُدّعى عليه، وهو مقيم أردني الجنسية، في العقد الرابع من العمر.

وتابع أن بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بقيامه بالنصب والاحتيال على عددٍ من الأشخاص، وتزوير سندات قبض باسم إحدى شركات التأمين، حيث جرى إيقافه واتخذ بحقه جميع الإجراءات النظامية.


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