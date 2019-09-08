سلاح #الهلال لتفادي عقوبة الفيفا

المواطن - محمد سمعه

انتشرت تقارير إخبارية تؤكد في الفترة الأخيرة، عزم اللاعب البرازيلي جابرييل فرانكو لاعب نادي كورينثيانز البرازيلي ووكيل أعماله تقديم شكوى لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم” فيفا” وذلك بعد تراجع أزرق العاصمة عن إتمام الصفقة والتعاقد مع اللاعب.

وكان الهلال سعى للتعاقد مع جابرييل فرانكو لتدعيم خط الوسط، في حال فشل الزعيم في ضم الكولومبي جوستافو كويلار لاعب نادي فلامنجو البرازيلي لكن الهلال ضم الأخير واعتذر لـ فرانكو عن إتمام الصفقة.

اللاعب البرازيلي قرر تجهيز شكوى وتقديمها إلى الهلال لتعويضه ماديًا عن سفره من البرازيل إلى مدينة دبي الإماراتية تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الهلال.

وأصبح الهلال حاليًا يُفكر في تجهيز كافة الملفات والوثائق والتي تؤكد سلامة موقف النادي تجاه صفقة جابرييل فرانكو تجنبًا لأي عقوبة قد يوقعها الفيفا على النادي العاصمي في الفترة المقبلة.

توجه الناقد الرياضي مساعد العمري بنصيحة لإدارة الهلال قائلًا: “اللاعب البرازيلي موقفه قوي، ولو استطاع الهلال أن يحل القضية مع اللاعب بالتراضي فهذه مهارة رائعة”.

وأضاف مساعد العمري: “من أخبر فرانكو بأن يترك البرازيل ويأتي إلى الإمارات، وهل إذا حدثت مستجدات، يتم إبلاغه بهذه الطريقة، اللاعب موقفه قوي، وقد يُحوّل أنصاف الحقائق إلى أكاذيب كاملة تضر بـ الهلال”.

وأكد وكيل أعمال اللاعب البرازيلي جابرييل فرانكو، لاعب نادي كورينثيانز البرازيلي، أن موقف الهلال القانوني تجاه موكله غير سليم قانونيًّا.

وأضاف وكيل فرانكو: “الاتفاقية بين اللاعب والهلال ملزمة وموقعة بين الطرفين وبنودها تثبت ذلك.. وفيها كل التفاصيل المالية، اللاعب وصل إلى دبي على أن يسافر إلى الرياض.. ولكن تفاجأ بتراجع الهلال عن الصفقة عبر اتصال هاتفي من ممثل الهلال”.

وتابع وكيل نجم كورينثيانز: “بعثنا إشعارًا إلى الهلال، ولكن لم يجيبوا على ذلك.. وسنتقدم بشكوى رسمية لحفظ حق اللاعب”.