سلطان بن سلمان يشاهد رحلة انطلاق المنصوري لمحطة الفضاء الدولية

سلطان بن سلمان يشاهد رحلة انطلاق المنصوري لمحطة الفضاء الدولية

2019/09/25
الساعة 11:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، صورة للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أول رائد فضاء عربي وهو يشاهد عبر قناة دبي رحلة انطلاق ابن الإمارات هزاع المنصوري لمحطة الفضاء الدولية.

يذكر أن رحلة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري انطلقت اليوم، نحو محطة الفضاء الدولية لتتوج الجهود الإماراتية المبذولة في بلوغ هدفها المنشود ضمن برنامجها للصناعة الفضائية، والذي اعتمد على رؤية قيادية ثاقبة تتمثل في عدم انتظار المستقبل.

وجاءت خطوة إرسال رائد الفضاء الإماراتي بعدما كانت الإمارات قد بدأت تنفيذ خطة استثمارية محكمة قبل عدة سنوات في تقنيات الجيل الرابع من الثورة الصناعية، وفي مقدمتها قطاع الفضاء والذي أهلها لدخول هذه الصناعة بقوة.


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