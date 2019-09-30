سلمان الدوسري عن لقاء ولي العهد مع CBS: القائد يصارح العالم وقبله شعبه

المواطن - الرياض

علق الكاتب والإعلامي سلمان الدوسري على لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة CBS بقوله: إن الحوار تضمن عبارات مختصرة ستصبح محط أنظار العالم أجمع.

وأضاف الدوسري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن القائد الحقيقي هو من يصارح العالم ومن قبله شعبه.

وأشار الإعلامي الدوسري أن لقاء ولي العهد مع قناة CBS اعتمد على الاستدلال السليم والإجابات المنطقية.

وأضاف: حوار ولي العهد مع الشبكة العالمية الشهيرة وضع الكرة الآن في ملعب العالم، إما ردع إيران وإلا فالتصعيد قادم.

وكان ولي العهد قد تطرق في حوار برنامج “60 دقيقة” على قناة CBS الأميركية إلى كافة القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي والسعودي، بداية من قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وكذلك تداعيات الهجمات الإرهابية الإيرانية على منشآت أرامكو النفطية، وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي، وكيف ستتعامل المملكة مع هذه الاعتداءات الإرهابية، بالإضافة إلى الحديث عن حقوق المرأة والوضع في اليمن وتطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة.