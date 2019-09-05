سواريز: لم أغادر المنزل بعد رباعية ليفربول

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم برشلونة الإسباني، الأوروغوياني لويس سواريز أنه مر بفترة صعبة بعد الخسارة ضد ليفربول برباعية دون رد في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتابع سواريز خلال تصريحاته لشبكة “فوكس سبورتس”: “لم أكن أرغب في مغادرة المنزل بعد الخسارة، لقد كان الأمر معقدًا جدًا، قضيت وقتاً سيئاً مثل معظم زملائي في الفريق”.

وعن أجواء مباراة الإياب ضد ليفربول، علق سواريز قائلًا: “كنا نعلم كيف ستكون في أنفيلد ومدى ضيق الملعب.. أخبرت الزملاء بكل شيء”.

وأضاف نجم ليفربول السابق خلال تصريحاته قائلًا: “في دوري أبطال أوروبا، إذا استرخيت لمدة 30 ثانية فإنك تتعرض للهزيمة”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي قد تُوج في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب توتنهام هوتسبير.