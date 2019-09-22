سولشاير ردًا على ريال مدريد: لن نُفرط في بوغبا

المواطن - محمد سمعه

حسم المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي، مصير اللاعب الفرنسي بول بوغبا مع الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة.

وتحدث سولشاير لوسائل الإعلام قائلًا: لم أستمع إلى تصريحات رئيس ريال مدريد ولكنني كنت أتابع مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد، لقد كانت حقًا خسارة ثقيلة للريال.

وأضاف سولشاير: لست قلقًا على الإطلاق لأن بول بوغبا سيبقى معنا في مانشستر يونايتد، رغم اهتمامات ريال مدريد.

ويذكر أن عقد بول بوغبا الحالي سينتهي مع مانشستر يونايتد في عام 2021.

وقالت تقارير صحافية، إن نادي ريال مدريد الإسباني سيكون مهتمًا بالتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي سواء استمر الفرنسي زين الدين زيدان مدربًا للريال أو تمت إقالته.

وكان ريال مدريد حاول التعاقد مع بوغبا في صيف 2019 لكن مانشستر يونايتد رفض التفريط في اللاعب الفرنسي.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن ريال مدريد لايزال مهتمًا بضم بوغبا في صيف 2020 سواء استمر زيدان مدربًا للنادي الملكي أو رحل.

ويذكر أنه في حال تعاقد ريال مدريد مع مدرب يوفنتوس الإيطالي السابق، ماسيمليانو أليغري ستزيد فرص النادي الملكي في ضم بوغبا.