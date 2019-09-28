سيار شريكًا لـ #الهلال لخمسة أعوام

المواطن - محمد سمعه

أبرم مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، عقد شراكة مع مؤسسة شماغ سيار؛ ليُصبح بموجبه الشماغ الرسمي في فئة الشركاء الرئيسيين لنادي الهلال.

وقال الحساب الرسمي لـ الهلال عبر تويتر: إن فهد بن نافل وقع عقد الشراكة اليوم السبت مع عبدالوهاب العيسى المدير العام لـ سيار، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال وعدد من كبار التنفيذيين في سيار، وذلك في قاعة كبار الشخصيات في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويمتد عقد الشراكة لمدة خمس سنوات، حيث سيظهر شعار “سيار” في منطقة أسفل الكتف الأيمن في قمصان كرة القدم بنادي الهلال على أن ينال سيار بموجب العقد العديد من المزايا والحقوق التي تشمل الفعاليات والحملات التسويقية.