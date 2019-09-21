سيكامور .. أقوى حاسب كمي يحل خوارزمية العشر سنوات في 200 ثانية

أعد الباحثون في “جوجل” جهاز كمبيوتر يمكنه إجراء عمليات حسابية لا يمكن أن تقوم بها أجهزة الكمبيوتر التقليدية، الأمر الذي وصفه العلماء بإنجاز ما يعرف بـ”التفوق الكمي”.

والحواسيب الكمية هي أجهزة خاصة تجري عمليات حسابية لا يمكن لأي كمبيوتر تقليدي أن يقوم بها، خلال فترة زمنية قصيرة.

ونقلت “سكاي نيوز” عن “فاينانشيال تايمز” القول: إن الكمبيوتر الكمي التابع لجوجل- والمسمى “سيكامور”- اكتشف ما إذا كانت الخوارزمية أنتجت تسلسلًا عشوائيًّا من الأرقام.

وبينما استغرق الأمر ثلاث دقائق و20 ثانية للتوصل إلى إجابة عبر الحاسب الكمية، كان أقوى كمبيوتر تقليدي متوفر تجاريًّا في حاجة إلى حوالي 10 آلاف عام لحل الخوارزمية.