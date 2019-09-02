سيلتا فيجو يستعير نجم برشلونة رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي برشلونة، مساء أمس الاثنين، عن رحيل لاعبه رافينيا ألكانتارا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيجو، قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر نادي برشلونة الإسباني، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن البارشا توصل لاتفاق مع رافينيا، على تجديد عقده حتى نهاية منافسات موسم 2020/ 2021، واتفق على إعارته إلى سيلتا فيجو حتى نهاية الموسم، دون وجود بند لإمكانية الشراء.

وأشار موقع نادي برشلونة الإسباني الرسمي، إلى أن سيلتا فيجو سيدفع راتب رافينيا بجانب إضافات تصل إلى 1.5 مليون يورو.

وأعرب نادي برشلونة الإسباني، عن امتنانه للاعبه رافينيا على التزامه مع الفريق وتفانيه في العمل، وتمنى له التوفيق والنجاح المستمر في تجربته الجديدة.

وكان رافينيا، صاحب الـ26 عامًا، قد لعب في صفوف سيلتا فيجو موسم 2013/ 2014، على سبيل الإعارة، عندما كان لويس إنريكي مدربًا للفريق، قبل أن يتولى تدريب برشلونة.