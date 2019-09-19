سيموس: تمنيت اللعب في الجوهرة .. وتغيير المدرب أمر صعب

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم النادي الأهلي السابق، البرازيلي فيكتور سيموس أن تغيير المدير الفني مع بداية الموسم يكون صعبًا، مشددًا في الوقت ذاته على إعجابه بملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وكان سيموس قد حضر إلى جدة، وتابع من مدرجات ملعب الجوهرة مباراة الأهلي والوحدة في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بهزيمة الراقي؛ ما دفع الإدارة لإقالة المدرب برانكو إيفانكوفيتش.

وقال سيموس: “الأمير منصور بن مشعل قدم لي دعوة للحضور إلى جدة وأشكره على ذلك، الصدمة الأولى التي صادفتها عندما أتيت هو ملعب الجوهرة، الكل غاضب من خسارة الوحدة ولكن علينا تغيير طريقة تعاملنا مع الأمور”.

وتابع تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “توجهت للعمل الإداري بالأندية لأنني لا أجيد التدريب أبداً، يجب علي أن أرد الجميل للنادي الأهلي فما قدمته في الملعب لا يكفي، الأهلي أسم عريق في الكرة الآسيوية وليس بالكرة السعودية فقط”.

وعلق سيموس على إقالة برانكو قائلًا: “تغيير المدرب في بداية الموسم أمر صعب على الجميع، لا بد أن تكون هناك حلقة وصل بين المدرب والإدارة وكافة اللاعبين، لم أرَ ملعبًا مثل استاد الجوهرة من قبل وأمنيتي كانت أن العب فيه”.