سيناتور أمريكي : إيران تبحث عن طرق لفك الحصار بهجوم أرامكو

سيناتور أمريكي : إيران تبحث عن طرق لفك الحصار بهجوم أرامكو

2019/09/21
الساعة 7:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد السيناتور الجمهوري الأمريكي بيل كاسيدي، أن تورط إيران في الهجوم على أرامكو دليل على أن طهران تبحث عن طرق لفك الضغط عنها.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية أن الشعب الإيراني في حالة يأس وعلينا مساعدتهم للتخلص من الاضطهاد.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قال في مؤتمر صحافي من مقر البنتاجون ليلة أمس: إن الرئيس دونالد ترامب وافق على إرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية، وتركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي بعد الهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط التابعة لأرامكو بالسعودية.


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