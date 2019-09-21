سيناتور أمريكي : إيران تبحث عن طرق لفك الحصار بهجوم أرامكو

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أكد السيناتور الجمهوري الأمريكي بيل كاسيدي، أن تورط إيران في الهجوم على أرامكو دليل على أن طهران تبحث عن طرق لفك الضغط عنها.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية أن الشعب الإيراني في حالة يأس وعلينا مساعدتهم للتخلص من الاضطهاد.