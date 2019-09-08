سييرا: جماهير #الاتحاد عالمية ولم أعانِ مع أي رئيس

المواطن - محمد سمعه

أشاد المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لـ الاتحاد بجماهير العميد، مبديًا إعجابه بطريقة تشجيعهم للنادي وللاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وتحدث سييرا في تصريحات لـ برنامج ” الدوري مع وليد” قائلًا: جماهير الاتحاد ليست محلية بل عالمية وأنا سعيد للغاية بطريقة تشجيعهم للاعبين، وأقول أيضًا بأن عودتي الأخيرة لـ الاتحاد وإظهار ترحيب كبير بي من قبل الجماهير الاتحادية، جعل عائلتي تُشجع الاتحاد بقوة.

وأضاف سييرا: أنا أدخل النادي في الثالثة عصرًا وأغادره في الثانية عشرة والنصف منتصف الليل، هذا بالطبع جعل جسدي يدفع الثمن لأنه لا يوجد انتظام في يومي.

وتابع مدرب الاتحاد: لم أعانِ مع أي رئيس للنادي بعد التغير المستمر للإدارة الاتحادية، واعتقد أنه من العدل إعطاء اللاعبين راحة، وذلك بعد المعسكرات الطويلة للفصل عن الكرة.

ويذكر أن الاتحاد يستعد يوم 17 سبتمبر الجاري لمواجهة الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.