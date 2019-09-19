سييرا يكتب نهايته بيده مع #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يتعرض المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لـ الاتحاد للكثير من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب تراجع الأداء الفني للعميد.

وكان الاتحاد خسر من نادي ضمك في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كذلك تعرض للخسارة من الهلال بثلاثية مقابل هدف وودع بطولة دوري أبطال آسيا.

وبعد الخروج الآسيوي أصبحت فرص بقاء سييرا في الاتحاد صعبة، خاصة أن أي هزيمة جديدة لـ الاتحاد ستكتب نهاية قصة سييرا مع العميد.

وأكد الإعلامي الرياضي عاطف الأحمدي، أنه يتوقع أن يقيل مجلس إدارة نادي الاتحاد المدرب التشيلي سييرا بعد جولة أو جولتين على الأكثر.

وانتقد الأحمدي خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قرار إدارة الاتحاد بإبعاد التشيلي لويس خيمينيز، وقال: “قرار غير موفق.. وكان يجب استبداله قبل إغلاق فترة التعاقدات”.

ويذكر أن قناعات سييرا الفنية تُهدد استمراره مع الاتحاد بسبب تغيير خطة اللعب أو الاعتماد على عناصر بديلة لعناصر أخرى.

وانقلبت جماهير الاتحاد على أداء خط الدفاع في صفوف العميد خاصة في مباراتي ضمك والهلال.

ستكون هناك فرصة لنجاة سييرا من الإقالة من تدريب الاتحاد في حال نجح في الفوز على الهلال بعد غد السبت في الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.