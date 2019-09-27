سييرا ينجو مؤقتًا بعد مباراة الشباب ضد الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في تحقيق فوز مهم بلقاء الشباب ضد الاتحاد الذي أُقيم اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعد المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب نادي الاتحاد أسعد شخص حاليًّا؛ حيث نجا ولو بشكل مؤقت من الإقالة من تدريب العميد بعد الفوز في مباراة الشباب ضد الاتحاد.

وقبل إقامة مباراة الشباب ضد الاتحاد، كان اسم سييرا طُرح بقوة للرحيل عن صفوف العميد في حال الخسارة أمام الليث لكن الفوز هدأ الأوضاع قليلًا داخل جدران العميد.

وكان الناقد الرياضي بندر الراشد قال قبل مباراة الشباب ضد الاتحاد: إن إقالة سييرا مجرد مسألة وقت بجانب أن إقالته ستكون خلال الجولات المقبلة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكسب العميد ميزة كبيرة من الفوز في لقاء الشباب ضد الاتحاد، ألا وهي تعزيز رابط الثقة بين لاعبي العميد وجمهور الاتحاد، الذي أبدى غضبه في الكثير من المناسبات على المدرب سييرا، مطالبًا بطرده من صفوف الفريق.

وبعد الفوز في مباراة الشباب ضد الاتحاد، يستعد العميد لمواجهة نادي التعاون يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية المؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الاتحاد بتقدم نادي الاتحاد بهدف عبر اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو في الدقيقة العشرين بعد تمريرة مميزة من اللاعب عبدالعزيز البيشي.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة الشباب ضد الاتحاد استمر ضغط الاتحاد، من أجل إحراز الهدف الثاني حتى نجح البرازيلي رومارينيو في إضافة الهدف الثاني للعميد في الدقيقة الرابعة والسبعين.

وارتفع رصيد العميد بعد الفوز في مباراة الشباب ضد الاتحاد إلى 6 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الشباب عند ست نقاط في المركز التاسع.