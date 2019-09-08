سييرا يُركز على الجمل الفنية في مران #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمباراته ضد ضمك المقبلة.

وركز المدير الفني التشيلي لويس سييرا على الجوانب الفنية خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية، والتي اختتمها بمناورة كروية.

وأجرى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي الدولي مروان دا كوستا تدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي.

وتابع مران الاتحاد الجماعي اليوم، نائب رئيس مجلس الإدارة، المشرف العام على كرة القدم، أحمد كعكي، والرئيس التنفيذي حمد الصنيع.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره ضمك، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.