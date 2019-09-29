سييرا يُركز على الجوانب الفنية
استعدادًا لمباراة التعاون

سييرا يُركز على الجوانب الفنية

2019/09/29
الساعة 10:29 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمباراته ضد التعاون المقبلة.

وخصص المدير الفني التشيلي لويس سييرا مران الفريق الأول لكرة القدم اليوم للجوانب الفنية، واختتم الحصة التدريبية بمناورة وزع فيها اللاعبين إلى مجموعات طبقت جملًا فنية متنوعة.

وتابع مران الاتحاد اليوم رئيس النادي، أنمار الحائلي، ونائبه المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي، والرئيس التنفيذي حمد الصنيع، وعضو مجلس الإدارة، إبراهيم بخيت.

واستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد خلال المران الجماعي اليوم المشجع الاتحادي عبدالله العنزي الذي تابع جزءًا من الحصة التدريبية والتقى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

ويلعب الاتحاد ضد التعاون على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة المؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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