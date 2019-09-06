سييرا يُركز على اللياقة

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته الجماعية، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا للمرحلة المقبلة من المنافسات.

وكثف الجهاز الفني بقيادة المدرب التشيلي لويس سييرا التركيز على الجوانب اللياقية خلال حصة التدريب، واختتم المران بمناورة كروية وزع فيها اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ مهام محددة.

وشارك البرازيلي رومارينهو في المران الجماعي اليوم، بعد تعافيه من الإصابة، فيما واصل المدافع المغربي مروان دا كوستا برنامجه التأهيلي بمتابعة المعد البدني.

وتابع مران الاتحاد اليوم، نائب رئيس النادي، المشرف العام على كرة القدم، أحمد كعكي، وعضو المجلس لؤي غلاييني، والرئيس التنفيذي، حمد الصنيع.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره ضمك، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم مواجهة الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.