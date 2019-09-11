سي هب راعيًا لـ #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تعاقد نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، اليوم الأربعاء، مع شركة سي هب المتخصصة في الرؤية المتقدمة، وذلك بحضور محمد السعدي رئيس شركة سي هب وأحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد.

وأكد أنمار الحائلي، رئيس الاتحاد، أن طاقم الفريق الأول لكرة القدم بـ الاتحاد سيتزين بشعار شركة سي هب خلال الفترة المقبلة مع الاتجاه للتوقيع مع شركات سيتم الإعلان عنها لاحقًا لرعاية النادي.

وسبق لنادي الاتحاد أن وقع مع شركتي هنجرشتيشن ونون قبل عدة أشهر لرعاية القميص الاتحادي.

ولا تزال إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تبذل قصارى جهدها، وذلك من أجل تأمين موقفها، في حال تقدم اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو بشكوى ضد العميد بعد فسخ عقده.

وكانت تقارير صحافية قالت: إن إدارة الاتحاد فسخت تعاقد سيكو سانوجو بعد تحويله لقائمة الاستثمار، بينما أكد النادي في بيان رسمي له أن سانوجو هو من فسخ تعاقده وغادر المملكة بدون إذن من النادي.

وقيل: إن إدارة الاتحاد قامت بتسجيل سانوجو في قائمة الفريق الاتحادي المُشارك في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، لكن المدرب خوسيه لويس سييرا فضّل عدم الاعتماد على اللاعب الإيفواري في القائمة التي شاركت في مباراتي العهد اللبناني في دور الـ32.