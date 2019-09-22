شاهد.. أمطار غزيرة شمال العارضة بجازان

شاهد.. أمطار غزيرة شمال العارضة بجازان

2019/09/22
الساعة 6:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جازان

هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة العارضة في منطقة جازان، ونشر حساب فريق طقس جازان على تويتر مقطع فيديو يوثق تساقط الأمطار بغزارة مصحوبة برياح شديدة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تتدني الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الشرقية، حائل، القصيم، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية)، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على جنوب وغرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية.


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