شاهد.. أمطار غزيرة شمال العارضة بجازان

المواطن - جازان

هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة العارضة في منطقة جازان، ونشر حساب فريق طقس جازان على تويتر مقطع فيديو يوثق تساقط الأمطار بغزارة مصحوبة برياح شديدة.

امطار شمال العارضة الآن قاسم الحريصي pic.twitter.com/zmFRgxCXKq — فريق طقس جازان (@jazan_weather) September 22, 2019

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تتدني الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الشرقية، حائل، القصيم، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية)، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على جنوب وغرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية.